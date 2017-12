Tegoroczna edycja potrwa dwa dni i będą to pierwsze dni czerwca. Tradycyjnie już impreza odbędzie się na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec.

Pierwszego dnia imprezy zaprezentuje się dwóch bardzo uznanych artystów. Sam Smith wydał właśnie ciepło przyjętą płytę "The Thrill Of It All". To jego drugi krążek, w Warszawie na pewno usłyszymy też nagrania z wydanego w 2014 roku albumu "In The Lonely Hour" - kto wie, może zaprezentuje też nagranie z ostatniego filmu o Jamesie Bondzie.

Pojawienie się 1 czerwca drugiego z artystów budzi bardzo dużo emocji. LCD Soundsystem powróciło z albumem "American Dream", który bez wątpienia jest jednym z najważniejszych wydawnictw muzycznych 2017 roku. Nagrania z niego na pewno zabrzmią na Służewcu.

Drugiego dnia fani usłyszą bardzo dużo przebojowych melodii - zagrają Florence + The Machine oraz Tyler, The Creator.

Bilety w cenach od 314 złotych do 369 złotych są już dostępne.