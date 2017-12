Przyjazd Napalm Death będzie jedną z atrakcji organizowanego 7 kwietnia 2018 roku festiwalu Metalmania. Dodatkowo w katowickim Spodku zaprezentują się Emperor, Kat & Roman Kostrzewski, Ragehammper i dwóch nowych polskich wykonawców: Inverted Mind oraz Kult Mogił.

Wszystko wskazuje na to, że do Polski Napalm Death przyjedzie z materiałem z nowej płyty – będzie to już szesnasty album repertuarze brytyjskiej formacji.

Bilety na Metalmanię trafiły już do sprzedaży. Kosztują, w zależności od strefy: 180, 190, 220, 260 oraz 335 złotych.

Poza zespołem Emperor na festiwalu wystąpią: Xentrix, Destroyer 666, Napalm Death, Dead Congregation i Asphyx! Polską scenę metalową reprezentować będą: krakowskie formacje Terrordome i Inverted Mind, wrocławski Shodan, tarnowski Kult Mogił, warszawski Minetaur oraz weterani z Alastor. Gościem specjalnym XXIV Metalmanii będzie znakomity artysta Christophe Szpajdel, którego prace podziwiać będzie można na festiwal