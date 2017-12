Andrea Bocelli to światowej sławy włoski tenor, kompozytor, autor piosenek oraz producent muzyczny, najbardziej znany z wykonywania utworów takich jak: „Time to Say Goodbye (Con te partirò)”, „Canto della Terra”, „Vivere”, czy „Nessun dorma”. Artysta od lat uznawany jest za najlepiej sprzedającego się śpiewaka operowego na świecie, jak również jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Jego dotychczasowe albumy sprzedały się w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. Wokalista znany jest również z wielu niezapomnianych duetów, m.in. z Celine Dion, Sarah Brightman oraz Luciano Pavarottim. Trudno wskazać drugiego wykonawcę muzyki poważnej, którego twórczość zajmowałaby nieprzerwanie tak wysokie miejsca na szczytach międzynarodowych list przebojów muzyki rozrywkowej. Włoski tenor zrobił imponującą karierę zarówno w świecie muzyki poważnej, jak i popularnej, a jego wpływ na współczesny przemysł muzyczny jest nie do przecenienia.

Artysta zagra w Poznaniu 11 maja na tamtejszym INEA Stadionie. Podczas koncertu 11 maja 2019 roku Andrea Bocelli zaśpiewa w pierwszej części największe arie operowe, a jego najsłynniejsze przeboje muzyki popularnej zostaną wykonane w drugiej części show.

Bilety trafią o sprzedaży w piątek 8 grudnia.