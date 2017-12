Muzycy powrócili z siódmym albumem „Villains” wydanym w sierpniu 2017 roku. Wyprodukowany przez Marka Ronsona, współprodukowany przez Marka Rankina i zmiksowany przez Alana Mouldera, „Villains” jest pierwszym pełnym albumem Queens of the Stone Age od „…Like Clockwork” z 2013 roku.



„Najważniejsze podczas tworzenia tego albumu było dla nas zredefiniowanie naszego brzmienia, odpowiadając sobie na pytanie „jak my teraz brzmimy?”. Jeśli nie potrafisz nagrać dobrej pierwszej płyty, powinieneś przestać to robić. A jeśli nagrasz dobra pierwszą płytę, ale potem Twoje brzmienie nie ewoluuje, stajesz się parodią swojego oryginalnego brzmienia. Tytuł „Villains” nie nawiązuje do polityki. Nie ma nic wspólnego z Trumpem. To po prostu słowo, które fantastycznie wygląda. Każdy potrzebuje czegoś, z czym może się zmagać - ze swoim czarnym charakterem. I tak było zawsze. Nie mamy na to wpływu.” – powiedział Josh Homme.

W ramach trasy promującej album „Villains” QOTSA odwiedzą także Polskę. 19 czerwca 2018 r. zagrają na warszawskim Torwarze. Bilety już trafiły w sprzedaży, kosztują 178-198 złotych.