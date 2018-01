Walk The Moon tworzą wokalista/klawiszowiec Nicholas Petricca, basista Kevin Ray, gitarzysta Eli Maiman i perkusista Sean Waugaman.

Po raz pierwszy o Walk The Moon zrobiło się głośno, za sprawą ich debiutanckiego albumu i pochodzącego z krążka singla „Anna Sun”. Przełom w karierze zespołu nastąpił w 2014 roku, kiedy to utwór „Shut Up And Dance” (ponad 266 milionów odtworzeni na YouTube) szturmem wdarł się na szczyty list przebojów i uczynił z zespołu globalną gwiazdę. Kolejne dwa lata to wyprzedane koncerty w 25 krajach na 5 kontynentach.

Na początku 2018 roku Walk The Moon znów ruszają w światową trasę koncertową, promującą ich trzeci studyjny album „What If Nothing”. W ramach tournee przyjadą do Warszawy 26 marca.