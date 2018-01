Występ w Krakowie 4 maja 2019 roku będzie częścią trzyletniego tournee “Farewell Yellow Brick Road”, zwieńczającego dorobek muzyka.

- Koncerty na żywo mnie napędzają, z wielką ekscytacją i pokorą przyjmuję możliwość występowania przed publicznością. Finałowe tournee będzie pełne pasji i kreatywności, które sprawiały moim fanom radość przez ostatnie dekady. Po jego zakończeniu zamknę ten rozdział i pożegnam się z życiem w trasie. Potrzebuję więcej czasu, który chcę poświęcić wychowaniu moich dzieci – oświadczył Elton John.

Rozpoczynające się 8 września 2018 w Nowym Jorku tournee będzie się składać z ponad 300 koncertów. Nim zakończy się w 2021 roku, obejmie Amerykę Północną, Europę, Azję, Amerykę Południową oraz Australię i Oceanię. 4 maja 2019 Elton John zawita do Krakowa, by w tamtejszej Tauron Arenie pożegnać się z tysiącami polskich fanów.

Dotychczasowe występy Eltona w naszym kraju cieszyły się ogromną popularnością – wystarczy wspomnieć jego koncert na Life Festival Oświęcim w 2016 r., czy w wypełnionej po brzegi Operze Leśnej w Sopocie rok później.



Bilety na występ Eltona Johna w Tauron Arenie Kraków będą dostępne od 9 lutego.

Trwająca pół wieku kariera Eltona Johna przynosła światu hity, takie jak „Candle in the Wind”, „I’m Still Standing”, „Your Song”, „Rocket Man” czy nagrodzona Oscarem piosenka „Can You Feel the Love Tonight” ze ścieżki dźwiękowej do filmu “Król Lew”. Artysta ma w kolekcji więcej cennych statuetek – m.in. 5 Grammy i tyle samo Brit Awards, Złoty Glob i nagrodę Tony, jest też członkiem Rock and Roll Hall of Fame i Songwriters Hall of Fame.