Nie tak dawno grali koncert na warszawskim Torwarze. Wcześniej koncertowali m.in. na Openerze, we Wrocławiu oraz w warszawskiej Sali Kongresowej. Nick Cave & The Bad Seeds są w doskonałej formie, a zapowiedź ich kolejnego przyjazdu do Polski do czerwoności rozgrzała fanów, którzy dziś zasypali media społecznościowe entuzjastycznymi wpisami.

Nieco mniejsze emocje pojawiły się po ogłoszeniu, że do Gdyni przyjedzie także hiphopowa formacja Migos.

Offset, Quavo i Takeoff powołali do życia swój skład w 2009 roku. Znają się od dzieciństwa, łączą ich więzy krwi i wspólne, często nienajlepsze doświadczenia. Na debiutancki album przyszło nam poczekać do 2015 roku. „Yung Rich Nation” zdefiniował styl tria, który z prawdziwą mocą wybuchł na „Culture”. Pochwała goniła pochwałę, a dotarcie płyty na szczyt listy Billboardu spowodowało, że o Migos zaczęto mówić jako najpopularniejszej grupie rapowej w Ameryce. Kiedy świat dopiero zaczynał bujać się do przebojowego singla „Bad and Boujee,” Migosi już zapowiadali następcę „Culture”. Znajdowali jednak czas na ciekawe i inspirujące współprace. Dlatego w 2017 roku słyszeliśmy ich w dwóch świetnych popowych singlach – „Slide” Calvina Harrisa i „Bon Appétit” Katy Perry.

Do swojego repertuaru Migos powrócili pod koniec roku. Singiel „MotorSport” z Cardi B i Nicki Minaj był nie tylko idealną zapowiedzią kolejnej płyty, ale także dowodem na to, że Migos nie mają zamiaru zwalniać tempa. „Culture II” ukazało się w ostatni piątek stycznia po jeszcze jednej singlowej petardzie – „Stir Fry”, z produkcją niezastąpionego Pharrella. „Culture II” to pierwsza ważna hip-hopowa premiera 2018 roku, ale także bardzo czytelny sygnał, kto będzie się liczył w rapie przez kolejne miesiące.

Dotychczas ogłoszeni wykonawcy festiwalu Opener 2018 to: Arctic Monkeys, Bruno Mars, Depeche Mode, Gorillaz, Massive Attack, Fleet Foxes, David Byrne, Mo oraz Kaleo.

Oto ceny biletów na festiwal:

karnet 4-dniowy – 579 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 659 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 399 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 459 PLN

bilety jednodniowe – 259 PLN