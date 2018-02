Festiwal organizuje opiekująca się dorobkiem artysty Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Miasto Kraków. Misją festiwalu będzie prezentowanie różnorodnej twórczości, bo - jak podkreślają organizatorzy - wymykanie się granicom i utartym szlakom było znakiem rozpoznawczym Zbigniewa Wodeckiego. W programie festiwalu znajdą się zarówno duże wydarzenia muzyczne, jak i kameralne koncerty, skupione wokół tego, co cenił najbardziej, czyli przyjaciół – zapowiadają organizatorzy.

"Całe wydarzenie jest efektem inspiracji twórczością kompozytorską taty. Jednak jego muzyka będzie tylko jednym z elementów festiwalu. Obok niej pojawi się muzyka alternatywna, instrumentalna, stymulowana jego kompozycjami, ale stanowiąca samodzielne dzieło artystyczne" - wyjaśnia córka artysta Katarzyna Wodecka-Stubbs, dyrektor festiwalu.

"Chcemy, by festiwal rozwijał się jako przestrzeń dla różnych gatunków muzycznych i artystycznych" – podkreśla Katarzyna Wodecka-Stubbs. Jak zapowiada, niezwykle istotne dla organizatorów jest także dotarcie do publiczności w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Jednym z podstawowych założeń Wodecki Twist Festiwal jest także promocją młodych, zdolnych i oryginalnych artystów, działających w obszarach kompozycji i wokalistyki. Powalczą oni o wsparcie finansowe i opiekę Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego.

Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego powstała w sierpniu 2017 roku. Jej głównym celem jest działalność edukacyjna, wspieranie młodych talentów oraz twórcza i kreatywna opieka nad spuścizną kompozytorsko-wokalną artysty.

"Liczba inicjatyw muzycznych i około-muzycznych, w które angażował się mój tata, była ogromna. Fundacja powstała po to, by w miarę naszych możliwości i przy współpracy fanów, przyjaciół i instytucji każdy utwór, zdjęcie, materiał filmowy czy dźwiękowy zostały zarchiwizowane i zachowane. A później, aby można było z tego korzystać" - podkreśla córka artysty.

Zbigniew Wodecki (ur. 6 maja 1950), multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, zmarł 22 maja ub.r. Miał 67 lat. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury prezydent Andrzej Duda uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Artysta od końca lat 60. związany był z Piwnicą Pod Baranami i zespołem Anawa. Był muzykiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej; w latach 70. zadebiutował jako wokalista. Autor i wykonawca takich przebojów, jak "Zacznij od Bacha", "Chałupy", "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Opowiadaj mi tak"; znany z wykonania piosenki o "Pszczółce Mai". Współpracował z takimi artystami, jak Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Zdzisława Sośnicka, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Krystyna Prońko, Ewa Bem.

Jak przypomina Fundacja, w 2013 roku – na potrzeby koncertu w ramach OFF Festival – Zbigniew Wodecki wraz z alternatywnym zespołem Mitch&Mitch powrócił do materiału ze swojej płyty z 1976 roku, wykonując go w nowym składzie i aranżacjach. Rok później artyści nagrali piosenki w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Koncert "live" składał się z 13 utworów, zaaranżowanych na 43-osobową orkiestrę, utrzymanych w poetyce bossanovy, samby i rumby. W 2015 roku wydana została płyta "1976: A Space Odyssey", która przyniosła liczne koncerty i szaloną popularność wśród fanów w różnym wieku. Album do dziś bije rekordy sprzedaży.

hp/ agz/