Zespół powstał w Mosfellsbær w 2012 i już tego samego rocku wystąpił na ważnej branżowej imprezie odbywającej się w Reykjavíku, Iceland Airwaves. Muzyka Kaleo, miks rocka, folku i bluesa, szybko odnalazła się w islandzkim radiu, skąd prosta droga do międzynarodowego sukcesu. W 2014 roku utwór „All the Pretty Girls” dobił do blisko 90 milionów odtworzeń w serwisie Spotify. To tak jakby każdy z mieszkańców Islandii posłuchał tego utworu przynajmniej raz dziennie. W 2015 roku, już po podpisaniu kontraktu płytowego, Kaleo przenieśli się do Stanów, wybierając na swoją bazę słoneczne Austin w Texasie, siedzibę festiwalu SXSW. Tam kariera kwartetu rozkwitła. Latem tego samego roku ukazał się singiel „Way Down We Go”, który stał się międzynarodowym hitem, wykorzystywanym w grach, serialach i reklamach.

Nagranie było także zapowiedzią wydanego już w 2016 roku albumu „A/B”, który do dziś znalazł prawie milion nabywców na całym świecie. Płytę otwiera utwór „No Good”, wbrew tytułowi na tyle dobry, by pod koniec listopada przynieść formacji wspomnianą nominację do nagrody Grammy w kategorii „Best Rock Performance”.

Dotychczas ogłoszeni wykonawcy festiwalu Opener 2018 to: Arctic Monkeys, Bruno Mars, Depeche Mode, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Massive Attack, Fleet Foxes, David Byrne, Mo oraz Kaleo.

Oto ceny biletów na festiwal:

karnet 4-dniowy – 579 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 659 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 399 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 459 PLN

bilety jednodniowe – 259 PLN