Body Count to amerykańska grupa rapcore’owa, powstała w 1990 roku w Los Angeles z inicjatywy Ice-T i Erniego C. Muzycy jako pierwsi połączyli inspiracje hip-hopowe, heavy metalowe i hard rockowe, wyprzedzając Rage Against The Machine, Limp Bizkit czy Linkin Park. To pełnowymiarowy zespół metalowy, dowodzony przez legendarnego rapera, dzięki któremu teksty i przekaz zyskują dodatkową moc. Kiedy w 2013 roku Ice-T ogłosił, że zespół rozpoczął prace nad nowym albumem – w środowisku muzycznym zawrzało. Temperaturę dodatkowo podniósł wielki powrót na scenę, na festiwalu Fun Fun Fun Fest. Skład Body Count tworzą, oprócz Ice-T i Erniego C, Vincent Price, Ill Will i Juan Garcia.

Ostatni album grupy, „Bloodlust”, wydany został w marcu ubiegłego roku. W pierwszym tygodniu sprzedaży zadebiutował na trzecim miejscu brytyjskiego zestawienia Rock & Metal Chart. Na płycie wystąpili gościnnie Dave Mustaine (Megadeth), Max Cavalera (ex-Sepultura, Soulfly) i Randy Blythe (Lamb Of God). Na płycie single “No Lives Matter”, “The Ski Mask Way” i “Black Hoodie”, jak również nowa wersja klasyku Slayera “Raining Blood”.