Nie są to gwiazdy, które będą prezentować się w najlepszym czasie na głównej scenie, ale to oni nadają kolorytu imprezie. W tym roku polskiej (i nie tylko) publiczności zaprezentują się Glass Animals, Kali Uchis, Young Fathers, Little Simz i La Femme. Ci ostatni pojawią się w ramach powracającego po latach cyklu Republique de la Musique.

Dotychczas ogłoszeni wykonawcy festiwalu Opener 2018 to: Arctic Monkeys, Bruno Mars, Depeche Mode, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Massive Attack, Fleet Foxes, David Byrne, Mo oraz Kaleo.

Sprzedaż od 16.12.2017 do 10.06.2018 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

karnet 4-dniowy – 579 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 659 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 399 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 459 PLN

bilety jednodniowe – 259 PLN