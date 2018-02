Chyba najbardziej znany w tym towarzystwie jest The Brian Jonestown Massacre, o którego przyjazd organizatorzy starali się od dawna. Cztery lata temu wokalista kapeli, Anton Newcombe, przed ich koncertem w Warszawie mówił w rozmowie z portalem interia.pl:

„Wiem też, że macie ten wspaniały festiwal w Polsce, o którym opowiadali mi moi koledzy z innych zespołów, na przykład z Singapore Sling. Jego organizatorem jest jakiś koleś, który śpiewa w popularnym polskim zespole. Nie mam pojęcia, dlaczego nigdy nie zostaliśmy przez nich zaproszeni? Może terminy się nie zgadzały albo uważali, że jesteśmy za drodzy? Tak czy inaczej, moi znajomi tam występują, a ja nie i jestem z tego powodu taki zazdrosny!”. Chodziło oczywiście o OFF Festival i Artura Rojka.

No i doczekali się. Mistrzowie psychodelicznego rocka ze Stanów grają już niemal 30 lat. W Katowicach zaprezentują przekrojowy materiał, łącznie z numerami z ostatniej, zeszłorocznej płyty „Don't Get Lost”.

Swój nowy materiał zagra też Jon Hopkins. Angielski producent specjalizuje się w IDM i ambiencie, ma na koncie ma współpracę m.in. z Brianem Eno, Coldplay i Davidem Lynchem.

Szczególnie polecam jednak występy wyjątkowych mistrzów soul i gospel. Najpierw debiutant. Kalifornijczyk, syn imigrantów z Ghany, który w zeszłym roku zadebiutował pełnym intymnego soulu albumem „Aromanticism”. Docenili go recenzenci m.in. „The New York Times” i „Guardiana”. To może być jedno z wydarzeń tegorocznego festiwalu. Posłuchajcie sami:

I jeszcze jeden wykonawca, a właściwie wykonawczynie. To trio The Como Mamas. Pamiętacie niesamowity występ Charlesa Bradleya na OFF Festivalu w 2012 roku? Koncert The Como Mamas wydających płyty w tej samej wytwórni co nieżyjący już Bradley, Daptone Records, może być wydarzeniem równie porywającym. To mistrzynie gospel i soulu z miasteczka Como, w delcie Missisipi. Z jednej strony, mają mocne soulowe głosy, a z drugiej potrafią porwać publiczność do wspólnego szaleństwa. To gwarantuje wyjątkowy koncert.

W lineupie znaleźli się również muzycy z naszej sceny: śląski duet avantpopowy Coals, odkrycie na naszej metalowej scenie ostatnich lat, czyli zespół Furia oraz głośni zdobywcy „Paszportu Polityki”, którzy swoim punkfolkiem przenoszą nas do czasów międzywojennych, czyli Hańba!.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów. Więcej info: http://off-festival.pl/pl