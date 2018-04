Pierwszym punktem podkreślającym to, co ma nastąpić jest wydanie piosenki „My”, która trafiła właśnie do serwisów streamingowych. Tekst do utworu napisała wokalistka – Beata Kozidrak, zaś produkcją oraz muzyką po części wraz z Beatą zajął się Marcin Limek.

Jesienią ukaże się nowa płyta, a od wiosny zespół ruszy w wielką trasę koncertową. Do końca lata zespół grać będzie głównie imprezy plenerowe – m.in. warszawskie „Wianki nad Wisłą”. PO dkoniec roku zaś zagra jubileuszowe wielkie koncerty w największych polskich halach. Tak wygląda harmonogram występów.

13 kwietnia – Tomaszów Mazowiecko

3 maja – Rumia

19 maja - Boguszów Gorce

27 maja – Bychawa

2 czerwca – Police

8 czerwca – Kalisz

9 czerwca – Inowrocław

10 czerwca – Błonie

16 czerwca – Suchy Las

17 czerwca – Michałowice

23 czerwca – Warszawa „Wianki”

24 czerwca – Stargard

30 czerwca – Kolbudy

1 lipca – Włodawa

7 lipca – Kielce

14 lipca – Iława

15 lipca – Poraj

27 lipca – Szczecinek

4 sierpnia – Opole

5 sierpnia – Pawłów

19 sierpnia – Przytyk

24 sierpnia – Jawor

25 sierpnia – Przytoczno

26 sierpnia – Poznań

1 września – Siedlce

9 września – Grudziądz

30 września – Częstochowa

4 listopada – Warszawa, Torwar

5 listopada – Katowice, Spodek

9 listopada – Kraków, Tauron Arena

13 listopada – Poznań MTP

19 listopada – Wrocław, Hala Stulecia

28 listopada - Szczecin, Netto Arena

30 listopada – Łódź, Atlas Arena

2 grudnia – Toruń, Arena Toruń

15 grudnia – Ergo Arena