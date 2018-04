Ben Howard to brytyjski singer-songwriter, który ma na swoim koncie dwa znakomicie przyjęte długogrające albumy. Ostatni "I Forget Where We Were" ukazał się w 2014 roku, a ostatni raz live Ben Howard występował w 2015 roku. Koncert w Stodole to jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć wokalistę na koncercie w te wakacje, poza Warszawą Ben Howard zagra między innymi na prestiżowych festiwalach takich jak Rock Werchter oraz berlińska Lollapalooza.

Data: 2018-06-8 (piątek)

Miasto: Warszawa

Miejsce: Stodoła

Adres: ul. Batorego 10

Godziny: 18:30 - wejście, 20:00 - start koncertu

Organizator: Go Ahead