Il Divo przyjedzie do Poznania ze swoją najnowszą płytą "Timeless", która po raz pierwszy zaprezentowana zostanie już w kwietniu, na trzech koncertach w Meksyku.

Tytuł w prosty sposób odnosi się do repertuaru, jaki znajdzie się na krążku. Będą to piosenki wykorzystane w filmach, ale nie tylko. Jedna z nich oparta jest na instrumentalnym motywie z niemego obrazu Charliego Chaplina z 1936 roku. - Przez ostatnie 15 lat w Il Divo braliśmy utwory z różnych gatunków i uczyniliśmy je naszymi. Teraz chcieliśmy zrobić przegląd, zacierając wszelkie różnice między stylami - mówił Urs Toni Büchler z Il Divo o przygotowaniach do „Timeless”.

W kwietniu Il Divo wyrusza w trasę Timeless Tour i to publiczność w Meksyku jako pierwsza będzie miała okazje posłuchać premierowych utworów.

Płyta do regularnej sprzedaży trafi w maju. A już w czerwcu również polska publiczność przekona się o jakości piosenek z nowej płyty. Il Divo będzie gościem specjalnym wielkiego koncertu z okazji 1050-lecia założenia biskupstwa poznańskiego. Podczas uroczystości akompaniować będzie Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wydarzenie zaplanowanao 22 czerwca na Ostrowie Tumskim tuż przy Warcie.

Do sprzedaży trafiły właśnie bilety na numerowane miejsca siedzące w pobliżu sceny w cenie 170 zł (sektor A) i 120 zł (sektor B). Nabywać je można poprzez stronę eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju. Wydarzenie organizują Archidiecezja Poznańska i Agencja Prestige MJM.