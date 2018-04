Formacja Europe przyjedzie do Polski, po dwóch latach od ostatniego koncertu, z nowymi kompozycjami, które znalazły się na płycie „Walk the Earth”, wydanej jesienią ub.r. 16 czerwca Szwedzi zagrają także swoje największe przeboje, w tym słynny „The Final Countdown”.

Zespół Europe powstał w 1979 r. Dwie pierwsze płyty nie przyniosły mu popularności. Przełomowy okazał się krążek „The Final Countdown” z 1986 r. Zespół postawił wówczas na nieco cięższe, pop-metalowe brzmienie. Płyta sprzedała się w 8-mln nakładzie.

W sobotę wystąpi także Rebel Babel z L.U.C-em i jego gośćmi, m.in. Markiem Piekarczykiem, Vieniem i Sarsą. W towarzyszącej im kilkudziesięcioosobowej orkiestrze zagrają m.in. muzycy z Big-bandu Dachau.

L.U.C, czyli Łukasz Rostkowski, to artysta i performer, który w twórczości czerpie z jazzu, trip hopu, hip-hopu, elektroniki, klasyki i muzyki filmowej. W 2015 r. z Janem Feat. powołali do życia Rebel Babel, międzynarodowy big-band folkowo-hiphopowy.

Występ Europe i Rebel Babel poprzedzi koncert Punk Alive, podczas którego legendy polskiego punk rocka wykonają utwory mówiące o wolności, z krajowego i zagranicznego repertuaru. Upamiętnią w ten sposób przypadające w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Wystąpią m.in. Darek Malejonek, Tomasz Budzyński, Robert Brylewski, Kefir, zespoły Prawda i Kryzys.

Tauron Life Festival Oświęcim odbędzie się od 14 do 16 czerwca. Główną gwiazdą tegorocznej edycji będzie gitarzysta Carlos Santana, którego koncert 15 czerwca będzie jedynym polskim przystankiem w światowej trasie Divination Tour. Wystąpią też hiszpański wokalista Alvaro Soler, węgierski zespół alternatywny Vera Jonas Experiment oraz formacja Blue Cafe. Koncert punk-rockowy zakończy imprezę.

Ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi, a w konsekwencji potępienie rasizmu i antysemityzmu. Przesłanie wypływa z Oświęcimia, w którym podczas wojny Niemcy utworzyli obóz Auschwitz, symbol zagłady Żydów oraz martyrologii Polaków i innych narodów. Na festiwalu występowali już m.in. Peter Gabriel, Sting, Elton John, Eric Clapton oraz zespoły Queen i Scorpions.