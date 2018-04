5, 6 kwietnia – KORTEZ

5 oraz 6 kwietnia w Klubie Stodoła zaśpiewa Kortez. Podczas dwóch koncertów w Warszawie wykonawca mający na swoim koncie jeden z najbardziej spektakularnych debiutów na polskim rynku muzycznym zaprezentuje materiał z najnowszego albumu „Mój Dom”, który błyskawicznie osiągnął status Złotej Płyty. Zła wiadomość dla wszystkich spóźnialskich – bilety na dwa warszawskie koncerty są od dawna wyprzedane.

7 kwietnia – BOWNIK

7 kwietnia (sobota) na Open Stage wystąpi BOWNIK. Zespół tworzy trzech warszawskich muzyków, którzy przez lata działali pod nazwą Control the Weather. Trudno jest precyzyjnie określić ich gatunkową przynależność, gdyż przez cały okres swojego istnienia śmiało eksperymentują, ślizgając się po gatunkach, stylach i for-mach. Z całą pewnością można powiedzieć, że reprezentują szeroko pojętą scenę alternatywną.

15, 19 kwietnia – Ania Dąbrowska

Jedna z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek ostatniej dekady oraz laureatka zeszłorocznego Fryderyka w kategorii „Album Roku Muzyka Pop” 15 oraz 19 kwietnia zaprezentuje publiczności w Stodole najważniejsze utwory, powstałe w dotychczasowej karierze. Podobnie jak w przypadku Korteza, także i tym razem dwa koncerty Artystki zostały całkowicie wyprzedane.

20 kwietnia – HUNTER

Heavy metalowa formacja dowodzona przez Pawła „Draka” Grzegorczyka już 20 kwietnia zaprezentuje warszawskim fanom swoje najważniejsze utwory, jak również materiał z najnowszego albumu "NieWolnOść". Podczas tego występu zespołu w Stodole będzie także przekrój kompozycji z poprzednich płyt. Tradycyjnie będzie to ukłon dla wszystkich fanów – zarówno tych starszych, jak i młodszych.

21 kwietnia - Gramy o Marzenia Seniorów – KONCERT CHARYTATYWNY

21 kwietnia w Klubie Stodoła odbędzie się finałowy koncert akcji charytatywnej "Gramy o Marzenia Seniorów". Na scenie pojawią się m.in. Neuoberschlesien, Kuba Sienkiewicz, Poznakowski Band, Tomek Lipiński z zespołem, Strojnowy oraz Funky Tank. Inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa nastoletnich twórców, którzy postawili sobie za cel niesienie uśmiechu samotnym seniorom w domach opieki. Dochód z imprezy zostanie przekazany na spełnienie marzeń osób starszych.

23 kwietnia – Neena

Neena to młoda, obecnie osiemnastoletnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która proponuje świeżą estetykę dźwięku, łączącego pop z muzyką alternatywną i elektroniczną. Poprzednie produkcje artystki, „Roses” oraz „Run” zostały docenione przez słuchaczy, otrzymały miejsce na Liście Osobistej Piotra Metza w trzecim programie Polskiego Radia oraz szereg pozytywnych recenzji w mediach i portalach muzycznych.

25 kwietnia – Jakub Krukowski

25 kwietnia w Stodole wystąpi Jakub Krukowski - kompozytor, muzyk i wokalista, producent muzyczny. Jakub to także współtworzy ścieżek dźwiękowych do wielu polskich seriali oraz filmów. Jest aranżerem muzyki na ostatnią trasę O.S.T.R „Życie po śmierci AUTENTYCZNIE”. Przez lata występował na deskach teatru Buffo oraz brał udział w licznych projektach muzycznych. Artysta promować będzie swój debiutancki album „Omiń Czas”, który na początku lutego miał swoją premierę dystrybucyjną.

27 kwietnia – Perfect Akustycznie

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej zasłużonych polskich zespołów rockowych już 27 kwietnia zaprezentuje fanom w Stodole akustyczne wersje swoich największych przebojów. A wszystko to w klubowej atmosferze. Wydarzeniu towarzyszyć będzie niecodzienna scenografia, nawiązująca do tematyki podróży.

28 kwietnia – Dawid Kwiatkowski

28 kwietnia aż trzy akustyczne koncerty zagra w Stodole Dawid Kwiatkowski. Trener pierwszej polskiej, odnoszącej ogromny sukces, edycji programu The Voice Kids TVP. Jeśli teraz pod nosem stwierdzasz, że nie lubisz jego muzyki, potwierdzasz, że go znasz. Bo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskiej muzyce rozrywkowej.