"Ideą naszego festiwalu jest aranżowanie spotkań twórców polskich i z innych krajów Europy, których inspiruje muzyka Komedy" - powiedziała dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska.

"W poprzednich edycjach naszej imprezy staraliśmy się, aby uczestniczyli w niej m.in. Komedowcy, czyli muzycy, którzy grali z Komedą, a byli to m.in. Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Jerzy Milian, Janusz Muniak. Za każdym razem staramy się w ciekawy i różnorodny sposób pokazać dorobek muzyczny Krzysztofa Komedy" - dodała Strzelczyk-Wojciechowska.

W tym roku swoją wizję muzyki Komedy przedstawią: Piano Duo Project Piotr Orzechowski i Marcin Masecki, formacja EABS Electro - Acoustic Beat Session oraz Enrico Pieranunzi Trio.

10. jubileuszowa edycja Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy rozpocznie się 21 kwietnia dwoma koncertami. O godz. 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego wystąpią: Piano Duo Project Piotr Orzechowski i Marcin Masecki z programem Komeda Rewrite oraz o godz. 20.30 formacja EABS Electro - Acoustic Beat Session z gościem specjalnym Michałem Urbaniakiem.

Piotr Orzechowski jest pianistą, improwizatorem i kompozytorem. Nazwany został przez krytyków "najbardziej kreatywnym i bezkompromisowym artystą młodego polskiego jazzu". Po zwycięstwie w szwajcarskim Montreux Jazz Solo Piano Competition 2011 występuje na całym świecie. Jego płyty są oczekiwanymi przez słuchaczy wydarzeniami, jak np. album będący autorską aranżacją muzyki Witolda Lutosławskiego, pt. Bukoliki (ForTune, 2015 r.), który znalazł się na liście najlepszych polskich płyt wszech czasów magazynu "Jazz Forum". Orzechowski współpracował z wybitnymi twórcami muzyki współczesnej, jak Philip Glass, Steve Reich, Krzysztof Penderecki oraz z takimi muzykami ze światowej sceny jazzu, jak Randy Brecker, Avishai Cohen, Victor Mendoza czy Michał Urbaniak.

Marcin Masecki - pianista, kompozytor, dyrygent. Ukończył Berklee College of Music w Bostonie. Jest zdobywcą pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych w Moskwie oraz Grand Prix w Jazz Hoeilaart z zespołem Alchemik w Brukseli. W 1998 r. nagrał płytę "Tribute to Marek i Wacek" z Andrzejem Jagodzińskim, a w 2000 r. obaj muzycy wraz z Kwartetem Prima Vista nagrali płytę z muzyką filmową z okresu międzywojennego "Gdzie są filmy z tamtych lat". Jako pianista klasyczny wydał w 2017 r. Nokturny Chopina. Od 10 lat jest ściśle związany z wytwórnią Lado ABC. Mieszka w Berlinie.

Wrocławski septet EABS Electro - Acoustic Beat Session przedstawi program Letters to Krzysztof Komeda. Grupa przez krytykę i branżę muzyczną uznana została za najlepszy elektryczny zespół w Polsce.

Ich debiutancki album EABS pt. "Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)" w całości poświęcony twórczości legendy polskiego jazzu – Komedzie. Na płycie nagrano utwory zaaranżowane przez Krzysztofa Komedę; jest to muzyka do etiud baletowych, filmów fabularnych, krótkich metraży, dokumentów, animacji.

Z formacją wystąpi jeden z najsłynniejszych polskich jazzmanów Michał Urbaniak, muzyk sekstetu Komedy. "Obecność legendarnego muzyka ma znaczenie symboliczne, bowiem słynny jazzman występował w pierwszej edycji naszego festiwalu" - zaznaczyła Strzelczyk-Wojciechowska.

Koncertom towarzyszy wystawa "Polski plakat jazzowy 1956-2016". Prezentowane na niej będą prace takich artystów, jak: Lech Majewski, Jan Młodożeniec, Piotr Młodożeniec, Rafał Olbiński, Andrzej Pągowski, Jan Sawka, Jerzy Skarżyński, Waldemar Świerzy, Rosław Szaybo, Henryk Tomaszewski. Plakaty pochodzą ze zbiorów Piotra Dąbrowskiego, kolekcjonera, współzałożyciela International Vintage Poster Dealers Association - międzynarodowej organizacji z siedzibą w Nowym Jorku.

Drugiego dnia festiwalu 22 kwietnia w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej o godz. 19.00 odbędzie się koncert Enrico Pieranunzi Trio. W programie koncertu utwory Ennio Morricone i Krzysztofa Komedy.

Enrico Pieranunzi (rocznik 1949) to jeden z najbardziej cenionych i znanych muzyków włoskich na międzynarodowej scenie jazzowej. Pianista, kompozytor, aranżer, autor ponad 70 płyt grywał m.in. z Chetem Bakerem, Charliem Hadenem, Markiem Johnsonem. Nagrał ponad 70 płyt autorskich. Jego twórczość obejmuje muzykę klasyczną i jazz. Amerykański magazyn "Down Beat" uznał jego płytę "Live in Paris" z 2001 r. jako jedną z najlepszych płyt dekady. Znakomita jest również - zdaniem krytyków - płyta "Fellini Jazz" nagrana z Kennym Wheelerem, Chrisem Potterem, Charliem Hadenem i Paulem Motion.

Festiwal zakończy 23 kwietnia pokaz filmu "Niewinni czarodzieje" Andrzeja Wajdy w Kinie Wisła. Janusz Wróblewski, krytyk filmowy, publicysta tygodnika "Polityka" opowie o obrazie Andrzeja Wajdy z muzyką Krzysztofa Komedy.

"Niewinni czarodzieje" film z 1960 r., należał do ulubionych, kameralnych filmów mistrza. Był efektem spotkania twórców trzech różnych pokoleń: reżysera Andrzeja Wajdy oraz scenarzystów – Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Skolimowskiego. Na ekranie pojawiają się znane postaci Warszawy końca lat 50.: Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Roman Polański, Zbigniew Cybulski i Jerzy Skolimowski. "To cenne świadectwo epoki i nostalgiczna podróż w czasie w rytmie jazzu". Film znalazł się pośród 24 obrazów w cyklu "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema".

W poprzednich edycjach festiwalu wystąpili m.in.: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Jerzy Milian, Leszek Możdżer, Andrzej Jagodziński, zespół Kattorna, Motion Trio, Paweł Kaczmarczyk, Adam Bałdych, Marcin Wasilewski, Piotr Baron, Andrzej Olejniczak, Vladislav Adzik Sendecki, Krzesimir Dębski. A także muzycy z zagranicy, m.in.: Bobo Stenson, Ketil Bjornstad, Tore Brunborg, Tord Gustavsen. Festiwal gościł reżyserów, krytyków filmowych jak: Jerzy Kawalerowicz, Janusz Morgenstern, Andrzej Bukowiecki, Janusz Wróblewski.

Koncerty festiwalowe odbywać się będą w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego oraz Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej.

Krzysztof Komeda Trzciński, pianista i najsłynniejszy polski kompozytor muzyki jazzowej i filmowej, którego utwory zyskały światowy rozgłos. W ciągu jedenastu lat stworzył muzykę do ponad 65 filmów polskich i zagranicznych. Wywarł duży wpływ na polską i europejską muzykę współczesną. Od 1968 r. przebywał w Los Angeles, gdzie pracował z Romanem Polańskim nad muzyką do filmów "Dziecko Rosemary" i Kulika "The Riot". W grudniu tego samego roku w Los Angeles uległ tragicznemu wypadkowi: gdy wraz z pisarzem Markiem Hłaską wracał ze spaceru do domu, został przez niego nieumyślnie zepchnięty ze skarpy. Komeda upadł i zranił się poważnie w głowę. Stwierdzono krwiak mózgu. Przewieziony przez żonę Zofię do kraju – zmarł 23 kwietnia 1969 r. w szpitalu w Warszawie.

Organizatorem 10. Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy jest Fundacja Jazz Art, a partnerami festiwalu są Filharmonia Narodowa oraz Włoski Instytut Kultury.