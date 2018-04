Koncert będzie częścią trasy promującej wydany w piątek album “Eat the Elephant”. Występ w Krakowie będzie jednym z zaledwie dziewięciu koncertów, które zespół da podczas jesiennej trasy po Europie. Organizatorem imprezy jest Metal Mind Productions.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta stojąca) – 240 / 260 zł

Stojące kat. 2 (early entrance) – 300 / 320 zł

Siedzące kat. 1 – 270 / 290 zł

Siedzące kat. 2 – 210 / 230 zł

A Perfect Circle to amerykańska supergrupa, której początki sięgają 1999 roku, a jej historia powiązana jest z formacją Tool. Zespołowi przewodzi dwójka znakomitych muzyków, gitarzysta Billy Howerdel oraz James Maynard Keenan, wokalista TOOL i Puscifer. Zespół zadebiutował w 2000 roku płytą “Mer de Noms”, która przez wielu uznana została za jedną z najbardziej przełomowych płyt w historii rocka alternatywnego. To właśnie z tego krążka pochodzą takie hity jak np. “Judith” czy “3 Libras”, a w samych tylko Stanach album uzyskał status Platynowej Płyty. Kolejny krążek “Thirteenth Step” premierę miał 3 lata później, płyta ugruntowała pozycję zespołu na muzycznej scenie i pokazała, że nie jest to tylko jednorazowy projekt lidera Tool.

Zespół w Europie zagra tylko dziewięć koncertów, a trasa wygląda następująco:

02.12.18 – Glasgow, Academy

03.12.18 – Manchester, Victoria Warehouse

05.12.18 – Londyn, Wembley Arena

07.12.18 – Antwerpia, Lotto Arena

13.12.18 – Hamburg, Sporthalle Hamburg

15.12.18 – Kraków, TAURON Arena Krakow

16.12.18 – Wiedeń, Wiener Stadhalle

18.12.18 – Milan, Mediolanum Forum

19.12.18 – Rzym, Palalottomatica