Koncertem na Orange Warsaw Festiwal Mela Koteluk wraca do grania na żywo i zapowiada kolejny rozdział swojej muzycznej kariery. Jeszcze w tym roku ma ukazać się trzeci solowy album artystki, którego przedpremierowe fragmenty usłyszymy już 2 czerwca w Warszawie. Mela zadebiutowała w 2012 roku albumem “Spadochron”, który przyniósł jej 3 Fryderyki i uzyskał status platynowej płyty zyskując uznanie fanów i krytyków. Po dwóch latach intensywnego koncertowania, jesienią 2014 roku ukazała się druga, autorska płyta Meli pt. „Migracje”. Zapowiedział ją singiel zatytułowany “Fastrygi”, który bardzo szybko znalazł się w czołówkach list przebojów. Ostatnia trasa Meli, „Zmienne Tętno”, była zwieńczeniem 4-letniego maratonu koncertowego, po którym artystka zrobiła sobie dwuletnią przerwę.

The Dumplings to taneczny smutek i chwytliwe melodie. Elektropopowy duet mocno stawia na elektronikę w duchu nowych brzmień, ale nie zapomina o chwytliwych piosenkach - znaku rozpoznawalnym twórczości Justyny Święs i Kuby Karasia. Debiut The Dumplings w 2013 roku sprawił, że ich muzyką zainteresowały się największe wytwórnie w Polsce. Ich pierwszy album „No Bad Days” otrzymał Fryderyka w kategorii Debiut za 2014 rok. Kolejna płyta, „Sea You Later”, w całości skomponowana i wyprodukowana przez zespół okazała się wielkim sukcesem za sprawą singli „Kocham być z Tobą” i „Nie Gotujemy”. Podczas koncertu z twórczością Agnieszki Osieckiej, The Dumplings po raz pierwszy spotkali się na scenie z orkiestrą. Ta udana współpraca zaowocowała specjalną trasą koncertową i także na Orange Warsaw Festival zespół zobaczymy w tej poszerzonej formule. A ponieważ aktualnie duet kończy prace nad najnowszym wydawnictwem, premierowe fragmenty również usłyszmy na festiwalu.