Shawn Mendes, wokalista i kompozytor, w ramach promocji swojej trzeciej, imiennej płyty, w 2019 roku wyruszy w trasę koncertową po największych światowych arenach. “Shawn Mendes: The Tour”, jego trzecia trasa, następczyni całkowicie wyprzedanego ubiegłorocznego touru, obejmie 56 koncertów w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie. Rozpocznie ją 7 marca występem w Amsterdamie. Zaś 2 kwietnia 2019 roku artysta pojawi się w krakowskiej Tauron Arenie. Sprzedaż biletów na koncert ruszy w piątek, 18 maja.

Długo oczekiwany, trzeci album Shawna ukaże się 25 maja nakładem Virgin EMI Records. Imienna płyta jest następczynią “Illuminate” z 2016 oraz wydanego w 2014 debiutu “Handwritten”. Obie pokryły się złotem w Wielkiej Brytanii, a pochodzące z nich single są dziś platynowe. “In My Blood” oraz “Lost In Japan”, pierwsze dwa utwory z nadchodzącego albumu spotkały się z entuzjastycznymi recenzjami w takich magazynach jak “Rolling Stone”, “Billboard”, “The New York Times” i “The Guardian”. Nagrania trafiły także na pierwsze miejsca serwisów streamingowych w USA I do pierwszej piątki w blisko 50 krajach. Najnowszy singiel, “Youth” z gościnnym udziałem Khalida MTV określiło “hymnem całego pokolenia”. Na albumie znajdą się także utwory: “Fallin’ All In You” (napisany wspólnie z Edem Sheeranem), "Particular Taste" (napisany razem z Ryanem Tedderem) i “Like To Be You” z Julią Michaels i Johnem Mayerem, który wyprodukował nagranie.