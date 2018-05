Pierwszy dzień festiwalu poświęcony będzie piłce nożnej. Reżyser widowiska Konrad Smuga podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że "w pierwszej części tego koncertu przypomnimy sobie najważniejsze chwile polskiego sportu i najważniejsze piosenki towarzyszące tym wspaniałym chwilom". Wystąpią m.in. Bohdan Łazuka, Maryla Rodowicz i Andrzej Dąbrowski.

Tego dnia na festiwalu transmitowany będzie mecz towarzyski Polska-Chile. Smuga podkreślił, że "pierwszy raz w 55-letniej historii festiwalu w Opolu amfiteatr opolski zamieni się w wielką strefę kibica".

Jak powiedziała prowadząca konferencję festiwalu Agata Konarska, po meczu nowe piosenki rywalizować będą o tytuł oficjalnego hymnu polskiej reprezentacji na tegoroczny mundial. Koncert poprowadzą: Maciej Kurzajewski, Rafał Patyra, Izabella Krzan oraz Rafał Brzozowski. Wystąpią m.in. Pectus, InoRos, Rudnik, Orły.PL i KOMBI.

Pierwszy dzień zakończy koncert "Debiuty". Scenarzystka tego występu Dorota Szpetkowska opowiedziała, czym kierowało się jury przy wyborze piosenek. "Nasza rada artystyczna wyłoniła piosenki mądre, inteligentne, bardzo piękne, wymagające od słuchaczy pewnej wrażliwości. Myślę, że taka jest dzisiejsza młodzież, takiej muzyki słucha w klubach, na koncertach" - wyjaśniła.

Reżyserem wydarzenia będzie Bolesław Pawica, a prowadzącymi - Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan. Muzycy - m.in. Michał Sołtan, Girls on Fire, Goch, Krzysztof Iwaneczko - konkurować będą o nagrodę im. Anny Jantar przyznawaną przez jury oraz nagrodę TVP S.A.

W sobotę 9 czerwca odbędą się dwa wydarzenia. Podczas koncertu "Premiery" artyści będą walczyć o nagrodę im. Karola Musioła, oraz o nagrodę TVP S.A. W tej kategorii wezmą udział m.in. Piotr Rubik, Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu, Sławek Uniatowski oraz Tulia.

Gościnnie wystąpią Krzysztof Krawczyk oraz Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze. "Byliśmy z zespołem trzy razy w Opolu. Zagramy miks przebojów, z którymi byliśmy dla państwa w Opolu. Oprócz tego dołożyliśmy kilka utworów, które wszyscy znamy, a które kojarzą się z festiwali" - powiedział Miecznikowski.

Po konkursie odbędzie się koncert podsumowujący dorobek polskiej piosenki literackiej i kabaretowej pt. "Ja to mam szczęście". Jego reżyser Beata Szymańska powiedziała "wszystkie teksty napisali geniusze pióra, jest to wyznacznik tego koncertu. Starałam się, żeby to był przekrój przez to 100-lecie". Usłyszymy teksty m.in. Mariana Hemara, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jacka Cygana. Utwory będą zaprezentowane w nowych aranżacjach Grzegorza Urbana.

Koncert "Od Opola do Opola" rozpocznie trzeci dzień festiwalu. Jak powiedziała Konarska jest to "koncert podsumowujący to co ważne, co najlepsze, a co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy".

Tego samego dnia gwiazdy polskiej piosenki reprezentujące różne pokolenia pojawią się podczas widowiska "Piosenka Ci nie da zapomnieć. Koncert przebojów stulecia". Usłyszymy wielkie polskie przeboje w nowych aranżacjach, i w wykonaniu innych artystów m.in. Darii Zawiałow. "Będę miała ogromny zaszczyt wystąpić z panią Małgosią Ostrowską, weźmiemy na barki utwór Republiki" - zapowiedziała piosenkarka podczas konferencji.

Ostatniego dnia festiwalu odbędzie się "Koncert alternatywny", podczas którego wystąpią artyści zaproszeni przez TVP Kultura. "TVP Kultura chce przedstawić nam dorobek artystów, którzy mimo różnego doświadczenia, formy czy stylistyki nieustanie poszukają nowych inspiracji i przekraczają wytyczone przez komercję granice twórcze" - powiedziała Konarska. Reżyserem sceny alternatywnej będzie Grzegorz Sadurski.

"Nie zamykamy się na gatunki muzyczne, jesteśmy otwarci i szukamy tych, którzy przekraczają i poszukują" - poinformował kierownik redakcji muzyki i widowisk artystycznych TVP kultura Michał Warchoł. Powiedział też, że na festiwalu wystąpią m.in. Jazz Band Młynarski-Masecki, Julia Marcell, Apteka.