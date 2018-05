Koncert zaplanowano na 12 lutego 2019 roku w warszawskim klubie Stodoła. Sprzedaż biletów ruszy 1 czerwca.

Fanom pop-punku Good Charlotte nie trzeba przedstawiać. Trzykrotna platyna w USA dla albumu „The Young and the Hopeless”, ponad 11 milionów sprzedanych płyt i debiut w pierwszej trójce notowania Billboard. To wszystko uczyniło z Good Charlotte gwiazdy światowego formatu, a wszystko zaczęło się w małej miejscowości Waldorf w stanie Maryland. Tam bliźniacy Benji i Joel, zafascynowani dokonaniami The Cure czy The Smiths postanowili bez środków finansowych i znajomości w branży założyć zespół. Rozszerzając skład do pięciu osób, nagrali pierwsze demo i rozesłali je do wytwórni fonograficznych, a pierwszy, samodzielnie zorganizowany koncert zagrali dla dwudziestu kilku osób. Zdobywając stopniowo lokalną popularność, zainteresowali sobą managera grupy Lit, który zaprosił ich do roli supportu. W 2000 roku Good Charlotte podpisali pierwszy kontrakt z legendarną wytwórnią Epic Records i w tym samym roku ukazał się debiutancki, studyjny album grupy. Zespół przebił się do stacji radiowych, został zaproszony do trasy Vans Warp Tour, zwrócił na siebie uwagę najważniejszej wtedy muzycznej telewizji – MTV i wyruszył w pierwszą trasę poza granicami USA. Drugi album i singiel „The Anthem” to najpopularniejsze do tej pory muzyczne dokonania grupy, na tym etapie bowiem zespół zyskał już miano gwiazd, a kolejne krążki tylko umacniały ich pozycję w muzycznym świecie.

Członkowie grupy, oprócz tworzenia muzyki zajmują się także działalnością aktywistyczną, promując wegetarianizm i biorąc udział w kampaniach związanych z AIDS.