I am Giant to rockowa grupa, której członkowie mimo nowozelandzkiego pochodzenia mieszkają i tworzą w Londynie. Zespół debiutował albumem „The Horrifying Truth” w 2011 roku, wyjeżdżając tym samym w intensywną trasę koncertową po Azji, Australii i Europie. Drugi longplay został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, a ich muzyka określona została mianem „radiowego rocka w najlepszym wydaniu”. Za produkcję krążka odpowiedzialny był Forrester Savell, który współpracował już m.in. z zespołami Karnivool, Dead Letter Circus i Helmut. Płyta powstawała we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Do Polski I am Giant zawitali kilkukrotnie, grając zarówno klubowe, jak i festiwalowe koncerty, za każdym razem powiększając liczbę fanów w naszym kraju. Na jesiennej trasie grupa zagra z pewnością najnowszy singiel „Playing With Fire”, który zapowiada ich nachodzący, trzeci album. Bilety na październikowe koncerty są już dostępne w stałych punktach sprzedaży.