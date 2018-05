Koncert The Rolling Stones odbędzie się 4 lipca na lotnisku Letnamy. Bilety na to wydarzenie wciąż są dostępne i kosztują od 1990 do 9990 koron czeskich. W przeliczeniu na złotówki to wydatek do 320 do około 1600 złotych. Są to ceny porównywalne do tych, z jakimi spotkali się polscy miłośnicy słynnego rockowego zespołu. Dostępne są wejściówki zarówno na miejsca stojące, jak i siedzące.

Bilety można zamawiać przez internet - dostępne są zarówno w formie wysyłkowej, jak i do odebrania na miejscu.

Rolling Stones to zespół, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Trasa „No Filter” to The Rolling Stones w najwyższej formie. Któż inny mógłby na koniec kariery nagrać takie arcydzieło jak, uhonorowane Grammy, wracające do bluesowych korzeni zespołu „Blue & Lonesome”? Na koncercie w Pradze usłyszymy na pewno wszystkie utwory ikony, które od pół wieku dają im zaszczytny tytuł „The greatest rock’n’roll band in the world”, od „Jumpin’ Jack Flash” po „Satisfaction”. Ale też każdy koncert ma kilka unikatowych muzycznych niespodzianek