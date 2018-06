Wczorajszym koncertem w Radomiu rozpoczęła się trasa Red Bull Music Presents: Quebonafide On Tour. To fani, w głosowaniu wybierali do którego miasta pojedzie muzyk. Quebonafide młodszemu pokoleniu przedstawić nie trzeba. Album "Egzotyka" był najlepiej sprzedawaną płytą w 2017 roku. Obecnie raper jest w tasie koncertowej, na którą wstęp jest bezpłatny (organizatorzy proszą jednak o wcześniejsze rezerwowanie miejsc). Tak wygląda lista miast, w których Quebonafide zagra w czerwcu:

05.06 – Tarnów; Rynek

06.06 - Częstochowa; Plac Biegańskiego

11.06 - Sosnowiec; Park Sielecki, ul. 3 Maja

12.06 - Piotrków Trybunalski; Boisko Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wejście od ul. Belzackiej.

18.06 - Bydgoszcz; Wyspa Młyńska, ul. Mennica

19.06 - Słupsk; Plac Zwycięstwa

20.06 – Szczecin; Łasztownia, ul. T.A. Wendy