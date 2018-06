Healidnerem CRF 2018 będzie zespół z Australii – The Rumjacks. The Rumjacks nagrali do tej pory trzy regularne płyty „Gangs of New Holland" (2010) i najnowszy „Sober & Godless" (2015), Sleepin' Rough (2016). W swoim repertuarze mają również polski akcent. Chodzi o piosenkę „Zielona Góra”, do której tekst napisali po wspaniałym koncercie w tym mieście, który był jednocześnie drugim koncertem The Rumjacks w Europie. Ich najbardziej znaną piosenką jest „An Irish Pub Song”.

Kolejny wykonawca to grupa The Toasters, słynny zespół ska z USA. Przez 35 lat The Toasters zagrało tysiące koncertów, wydało kilkanaście albumów, w tym 9 studyjnych w takich wytwórniach jak: Moon Ska Records, Megalith Records, Celluloid, Stomp Records, Caroline Distribution i Skaloid.

Po raz pierwszy na CRF 2018 wystąpi Krzysztof Zalewski. To muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, tekściarz. Po wydaniu debiutanckiej płyty „Pistolet” zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadczenie. Powrócił na dobre płytą „Złoto”. Aktualnie utwory z tego albumu takie jak „Miłość Miłość” oraz „Polsko”, królują na listach przebojów.

Na CRF nie może zabraknąć jubileuszu. W tym roku, wyłącznie w podczas CRF 2018, specjalnym koncertem swoje XX-lecie świętować będzie Cała Góra Barwinków, której muzyka to połączenie ska, reggae i rocksteady. Na scenie pojawią się goście specjalni „Barwinków” – muzycy zespołów Dubska i Zabili mi Żółwia.

Na scenę CRF 2018 powraca Łydka Grubasa, która kontynuuje ofensywę koncertową jaką jest II część trasy „O-tour C-ból” oraz Patyczak, tym razem jako Brudne Dzieci Sida, który poprowadzi również warszaty w festiwalowym City Ngo. Na scenie głównej zagrają laureaci przeglądów zespołów CRF 2017: Radioslam, P.A.G.E oraz Marry B.

Do tej pory ogłoszone zespoły: Decapitated, Hunter, Dr Misio, The Analogs, Materia, Booze & Glory, Nocny Kochanek, Łąki Łan, Romantycy Lekkich Obyczajów, Proletaryat, Skampararas, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Frontside, Zenek, Dżem, Ania Rusowicz, Uprising Tree.

IX edycja Cieszanów Rock Festiwal odbędzie się w dniach 16 -19 sierpnia 2018 w Cieszanowie.