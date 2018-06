Lenny Kravitz wydał dziesięć albumów studyjnych, które sprzedały się w nakładzie ponad 38 milionów egzemplarzy na całym świecie. Premiera najnowszego albumu „Raise Vibration” zaplanowana jest na 7 września 2018 roku. Pierwszym regularnym singlem promującym nowy album jest utwór „Low”.

To będzie siódmy koncert Lenny Kravitza w naszym kraju. Podczas aktualnej trasy muzyk prezentował nagrania z nowej płyty, skupiał się jednak bardziej na prezentowaniu największych przebojów ze swego repertuaru z "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away" i "The Chamber" na czele.

TIMING KONCERTU

17:30 Early Entrance

18:00 Wejście

19:30 Curtis Harding

20:40 Lenny Kravitz