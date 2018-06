Pierwszy koncert, na którym zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna odbędzie się 21 czerwca. Według informacji podanej przez zastępcę burmistrza Dzielnicy Wola Mariusza Budziszewskiego program koncertu "muzycznie nawiąże do obchodzonej 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę".

Zespół gra melodie polskiej przedwojennej rewii i kabaretu; piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran i Mieczysława Fogga. Muzycy inspiracje czerpią również z twórczości m.in. Orkiestry Artura Golda i Jerzego Petersburskiego oraz Orkiestry Jazzowej Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka. Grupa wykonuje również muzykę do tańca: walce, tanga, polki, foxtroty, rumby i slow-foxy.

Koncert pt. "Noc w wielkim mieście" w wykonaniu Jazz Bandu Młynarski-Masecki odbędzie się 28 czerwca. Zespół wykonuje repertuar polskich orkiestr jazzowych okresu międzywojennego.

"Spotkaliśmy się z Janem Młynarskim kilka lat temu i odkryliśmy wspólną pasję w postaci miłości do przedwojennej, polskiej muzyki rozrywkowej. Postanowiliśmy założyć zespół. Zastanawialiśmy się jak to ma działać i co chcemy robić" - mówił PAP współtwórca zespołu Marcin Masecki.

Artysta podkreślił, że w swojej muzyce nie chcieli replikować historii, być grupą rekonstrukcyjną. "Jan wybrał większość piosenek, a ja zrobiłem współczesne opracowania. Uczyniłem te piosenki swoimi, opracowywałem je tak, jakbym pisał swoją własną muzykę dla mojego zespołu" - dodał.

Jak poinformował Burmistrz Dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski czwartkowe koncerty na ulicy Chłodnej stały się lokalną tradycją. "Zrewitalizowana Chłodna aż prosi się, żeby organizować tu wydarzenia kulturalne" - podsumował.

Według informacji podanej przez organizatorów "koncerty w ramach Muzycznych Czwartków na Chłodnej odbędą się na zrewitalizowanym deptaku przy ul. Chłodnej na wysokości ul. Waliców".