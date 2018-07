"Światło Nocne" to nowy album Natalii Przybysz, wydany po krążku „Prąd”. Album zapowiadał singiel „Światło nocne”. Piosenka opowiada o tym, co widoczne i o tym, co ukryte, a także o balansowaniu na krawędzi bycia sobą i udawania. Płytę dodatkowo promują takie utwory jak „Świat wewnętrzny”, „Dzieci malarzy” czy „Czarny”.

Paulina Przybysz natomiast przez wiele lat zasilała najróżniejsze projekty, aby w końcu powiedzieć coś zdecydowanym głosem w solowym materiale. Jej debiutancki album nosi tytuł „Chodź Tu” i jak sama artystka zaznacza – występuje pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem, ponieważ „ma coś konkretnego do powiedzenia”. Single promujące płytę to „Dzielne kobiety”, „Pirx” i „Drewno”.

W kwietniu oba albumy zostały docenione nagrodą Fryderyk 2018. Jesienią Natalia i Paulina Przybysz zawładną dziesięcioma miastami w Polsce, a każdy z koncertów - jak zapowiadają organizatorzy - pełen będzie niespodzianek. Jedną z nich mają być goście, których poznamy wkrótce.

Harmonogram trasy:

* 5.10.2018 - B90, Gdańsk

* 7.10.2018 - Wytwórnia, Łódź

* 10.10. 2018 - A2, Wrocław

* 14.10.2018 - B17, Poznań

* 19.10.2018 - Dwór Artusa, Toruń

* 21.10.2018 - Królestwo, Katowice

* 28.10.2018 - Peron 5, Szczecin

* 4.11.2018 - Klub Studio, Kraków

* 5.11.2018 - Spotkania Kultur, Lublin

* 8.11.2018 - Palladium, Warszawa

Bilety dostępne od czwartku 12 lipca o 9:00