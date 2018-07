Redakcja Dziennik.pl

Paul McCartney ogłosił w zeszłym tygodniu, że nie może się już doczekać nadchodzącej trasy koncertowej „Freshen Up”, która rozpoczyna się we wrześniu w Kanadzie.

Będzie to pierwsza trasa Paula od czasu „One On One Tour”, podczas której koncertów artysty w latach 2016-2017 wysłuchało około 2 mln fanów. Jest to również pierwsza trasa koncertowa, która rozpocznie się po premierze nowego albumu „Egypt Station”, który będzie wydany 7 września nakładem Capitol Records.

Koncert w Krakowie to znakomita okazja dla Paula, by po raz pierwszy odwiedzić dawną siedzibę polskich królów. Artysta gościł już w naszym kraju na koncercie w Warszawie w 2013 roku w ramach trasy „Out There”.

Paul McCartney. Poniedziałek, 3 grudnia 2018 r. – TAURON Arena Kraków, Polska; bilety 279 złotych

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl

19.07 w godz. 10:00-22:00.

Bilety w sprzedaży ogólnopolskiej od 20.07 od godz. 12:00 na LiveNation.pl.