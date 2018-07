Redakcja Dziennik.pl

Lykke Li zadebiutowała w 2008 roku albumem „Youth Novels”, który szerokim echem odbił się wśród fanów brzmień indie – również w Polsce single takie jak „Litte Bit” czy „Dance, Dance, Dance” zyskiwały miliony odtworzeń w sieci. Drugą płytą („Wounded Rhymes”) Lykke Li umocniła swoją pozycję na rynku. To z tego albumu pochodzi największy do tej pory przebój wokalistki – „I Follow Rivers”, który w Polsce doskonale kojarzony jest przede wszystkim w zremixowanej wersji. Mając na koncie trzy płyty studyjne (jedna z nich okrzyknięta została „Płytą Roku” przez The New York Times i Rolling Stone) i występy na najważniejszych festiwalach na świecie – w tym Glastonbury, Coachella i Lollapalooza - artystka zawiesiła działalność na rzecz poświęcenie czasu rodzinie. W tym czasie została mamą, a powróciła pod nazwą LIV, w szwedzko-amerykańskim projekcie stworzonym z Andrew Wyattem z grupy Miike Snow.

W tym roku Lykke Li powraca z albumem „so sad so sexy”, w nieco bardziej popowej odsłonie, zbierając przy tym bardzo dobre recenzje. Materiał wyprodukowała Lykke Li i Malay (Lorde, Frank Ocean) a teksty napisane zostały przez Lykke i Ilsey Juber (Beyonce, Drake, Kanye, Majid Jordan), z którą artystka współpracuje od dłuższego czasu.

Koncert Lykke Li w Warszawie zaplanowano na 9 listopada. Bilety w cenach od 149 do 170 złotych trafiły już do sprzedaży.