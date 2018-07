Redakcja Dziennik.pl

Zespół BEMY założyli bracia Mattia i Elie Rosinski. Urodzili się i wychowali we Francji. Studiowali w prestiżowej szkole Academy of Contemporary Music. W czerwcu 2013 wrócili do Polski i wzięli udział w programie „Must Be The Music”. Dostali się do finału i zajęli drugie miejsce. Wiosną 2015 podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, gdzie wydali swoją debiutancką płytę „Grizzlin” wyprodukowaną przez Bogdana Kondrackiego. Krążek został dobrze przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków, co zaowocowało nominacją do Fryderyka w kategorii Debiut Roku. Pochodzący z wydawnictwa singiel „Oxygen” został doceniony przez samego Eda Sheerana.

Obecnie BEMY pracują nad swoim drugim albumem, a pierwszy singiel pojawi się już tej jesieni.

Koncerty Eda Sheerana w Warszawie od dawna są wyprzedane. Początkowo w stolicy planowano tylko jeden występ. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie ogłoszono, że rudowłosy piosenkarz zagra dwa dni z rzędu - 11 i 12 sierpnia 2018 roku.