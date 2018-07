Redakcja Dziennik.pl

Maciej Obara to wybitny saksofonista, kompozytor, improwizator, laureat wielu nagród, w tym Fryderyka. Od początku kariery konsekwentnie rozwija swój własny język muzyczny. Choć współpracował z wieloma artystami z Japonii, USA i Europy, to od lat jego priorytetowym projektem jest autorski kwartet, w skład którego wchodzą: znakomity pianista Dominik Wania, skandynawscy muzycy: kontrabasista Ole Morten Vågan oraz perkusista Gard Nilssen. Najnowsza płyta zespołu, „Unloved”, to jeden z najważniejszych albumów roku , zarejestrowany dla prestiżowej monachijskiej wytwórni ECM. Płyta otrzymała nagrodę Fryderyka, a Maciej Obara został artystą roku.

Maciej Obara jest trzecim Polakiem, po Tomaszu Stańce i Marcinie Wasilewskim, który nagrał płytę dla słynnej monachijskiej wytwórni .

Maciej Obara Quartet zagra w składzie:

Maciej Obara- saksofon altowy

Dominik Wania- fortepian

Ole Morten Vågan - kontrabas

Gard Nilssen - perkusja