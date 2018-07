Redakcja Dziennik.pl

Program tegorocznego festiwalu przedstawiono w środę na konferencji prasowej w Gdańsku. Będzie to dziesiąta edycja Gdańsk Dźwiga Muzę.

Gdańsk Dźwiga Muzę to jedyny w Polsce i drugi w Europie w całości poświęcony kulturze tańca.

"W tym roku na festiwalu będą cztery style taneczne: hip hop, break dance, popping i dance hall. Przez dwa dni będzie można korzystać z warsztatów tanecznych. Adresowane są one nie tylko dla osób już tańczących, ale też początkujących. Oprócz tego, w czterech kategoriach tanecznych, odbędą się bitwy taneczne +Best Performance+. W każdym ze stylów spodziewamy się ok. 60-70 uczestników" - powiedziała Aleksandra Kasprzyk ze Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury, organizującej Gdańsk Dźwiga Muzę.

Dodała, że oprócz tancerzy z Polski do udziału w festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę 2018 są już zgłoszenia m.in. z Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji oraz Ukrainy. Dla zwycięzców bitew tanecznych w każdej z czterech kategorii czeka nagroda w wysokości czterech tysięcy złotych.

W charakterze gwiazd tanecznych na Gdańsk Dźwiga Muzę 2018 wystąpią: Alex The Cage (Belgia), Stockos (Francja), Mikhal X-Qlusiv (Jamajka) oraz Megaman (Kanada).

Podczas festiwalu nie zabraknie też atrakcji dla sympatyków street art. Dla nich przeznaczone będą warsztaty graffiti.

Na zakończenie każdego dnia festiwalu planowany jest wieczorny koncert polskich gwiazd muzycznych na dużej scenie plenerowej. W piątek wystąpią - Bob One&Bas Tajpan, Bedoes, Bisz&B.O.K oraz Kaliber 44, w sobotę - Daria Zawiałow, Happysad, Strach na Lachy, a w niedzielę - Illusion, Lao Che oraz Brodka.(PAP)