Redakcja Dziennik.pl

Na scenie pojawią się między innymi: TEDE, Sir Mich, Bonson, Wac Toja, ABEL, WuWunio, JNR, MAJOR SPZ, TEABE, Mops, Matek, Kazior, DT The Artist, KŁODZIAN, DJ PETE, Zgrywus, Paul Orlov, Brewa, Młody Grzech, DJ Few Few, DJ PAPI, MEJDŻ, KLIN ZOO, Lazy Carter's, Magix oraz Kozak KNT.

Całą imprezę poprowadzą CNE oraz Bonzay. Początek o godzinie 17.

Niestety wszystko wskazuje na to, że jest to "OSTANIE MIELNO". Już kilka miesięcy temu wytwórnia NWJ informowała, że kolejne imprezy planowane są w innym, jeszcze nieokreślonym miejscu, a zatem jeżeli zawsze chcieliście dotrzeć do Mielna na imprezę urodzinową TEDE to teraz macie ostatnią szansę. Tym bardziej, że lista artystów wygląda bardzo ciekawie. Bilety są do nabycia na Ticketos.pl