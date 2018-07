Redakcja Dziennik.pl

Przygotowany przez samorząd Katowic i miejskie instytucje program obchodów 100-lecia niepodległości uwzględnia regionalną specyfikę procesu, który rozpoczął się 11 listopada 1918 r., ale dla Górnego Śląska i stolicy tego regionu trwał do 1922 r. Wtedy to - po trzech powstaniach śląskich i plebiscycie - część Śląska została oficjalnie objęta w posiadanie przez polskie władze.

W to założenie wpisuje się zaplanowane na piątek 24 sierpnia wielkie muzyczne widowisko plenerowe przed historycznym gmachem Sejmu Śląskiego. Mają je tworzyć muzyka zespołu oraz wizualna opowieść o historii Katowic i Górnego Śląska. Jego aranżacji podjął się Józef Skrzek – kompozytor, multiinstrumentalista, wokalista, założyciel formacji SBB; artysta od lat propagujący śląską historię i tradycję.

Pochodzący z Siemianowic Śląskich Józef Skrzek jest znany m.in. ze swojego zamiłowania do syntezatorów typu Moog, a swoją muzykę elektroniczną regularnie prezentuje na polskich i zagranicznych festiwalach. Skomponował również muzykę do filmów takich reżyserów jak Lech Majewski czy Piotr Szulkin.

Miasto akcentuje, że zespół SBB współtworzy historię polskiej muzyki rockowej. Trójka artystów: Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i Jerzy Piotrowski grają z przerwami razem od niemal półwiecza, należąc do największych innowatorów polskiego rocka. Nazwę SBB, początkowo tłumaczoną jako Silesian Blues Band, muzycy z czasem zaczęli rozwijać na Szukaj, Burz, Buduj.

Zespół SBB od 1971 r. nagrał ponad 40 płyt (w tym kilkanaście studyjnych) i grał koncerty na całym świecie. Jako pierwsza grupa z Polski wystąpił na festiwalu w Roskilde (1978). Najsłynniejsze wydawnictwa grupy to m.in. "Pamięć", "Welcome" czy "Memento z banalnym tryptykiem".

Muzycy zespołu współpracowali m.in. z Czesławem Niemenem, Haliną Frąckowiak, Tomaszem Stańką i Tomaszem Szukalskim. Od czterech lat, po długiej przerwie, występują ponownie w oryginalnym składzie (z perkusistą Jerzym Piotrowskim). W takim też składzie zespół da plenerowy koncert na Placu Sejmu Śląskiego.

Wśród innych przedsięwzięć związanych ze stuleciem niepodległości Polski w Katowicach jesienią ma powstać Dzielnicowa Galeria Niepodległości, na którą złożą się powiększone archiwalne zdjęcia katowiczan - świadków wydarzeń sprzed wieku. Organizatorzy akcji do 2 września czekają na zdjęcia z rodzinnych archiwów mieszkańców miasta, licząc przede wszystkim na fotografie z lat 1918–1922, czyli czasu, gdy trwały działania zmierzające do przyłączania Katowic i Górnego Śląska do młodego państwa polskiego.

Fotografie w formie wielkoformatowych wydruków trafią do okien kamienic i na ściany budynków, m.in. w katowickich dzielnicach Dąb, Szopienice i Załęże. W ten sposób katowicka instytucja Miasto Ogrodów chce upamiętnić świadków zmagań o niepodległość Polski i polskość Śląska.

Rocznicę 100-lecia polskiej niepodległości w Katowicach upamiętnić ma także m.in. mural z okazji stulecia mowy berlińskiej Wojciecha Korfantego. 25 października 1918 r. Korfanty - późniejszy dyktator III Powstania Śląskiego i lider Chadecji w międzywojennej Polsce - wystąpił w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich polskich ziem należących do państwa pruskiego. Na 21 października zaplanowano w Katowicach inscenizację historyczną, będącą aktorskim odtworzeniem tego wydarzenia.

Do października kontynuowana będzie też zapoczątkowana w kwietniu br. seria spacerów historycznych po Katowicach, śladami Wojciecha Korfantego. Podczas 120-minutowego spaceru z przewodnikiem jego uczestnicy poznają miejsca kluczowe dla działalności Korfantego, pogłębiając wiedzę o jego życiu i działalności.

Zwieńczeniem obchodów ma być 11 listopada koncert „100 lat muzyki o Polsce" w wykonaniu muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i rapera Miłosza Boryckiego (Miuosha). W programie znajdą się nowe interpretacje znanych polskich piosenek, dokonane przez artystów polskiej sceny muzycznej.