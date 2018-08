Redakcja Dziennik.pl

Festiwal potrwa od dziś do czwartego sierpnia. Na scenie pojawią się doskonale znane zespoły z Polski i z zagranicy. Oficjalny start nastąpi dziś po 15:00, ale spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych trwają już od wczoraj.

Oto najważniejsze wydarzenia z Dużej Sceny.

CZWARTEK, 2 sierpnia

15:00 - otwarcie

15:20 - Dubioza Kolektiv

16:50 - The Inspector Cluzo

18:10 - Alestorm

19:40 - Hunter

21:10 - Gojira

22:40 - Wojtek Mazolewski & Śląsk

00:10 - Tabu

01:40 - Goo Goo Dolls

PIĄTEK, 3 sierpnia

15:00 - RusT

16:20 - Snowman

17:40 - Booze & Glory

19:00 - You Me At Six

20:30 - Nocny kochanek

22:20 - Judas Priest

00:10 - Arch Enemy

01:40 - Balkan Beat Box

SOBOTA, 4 sierpnia

15:00 - Hope

16:20 - Hentai Corporation

17:40 - Cunterfeit

19:10 - Soulfly

20:40 - Alpha Body

22:10 - Lao Che

23:50 - Frank Carter

01:30 - In Flames