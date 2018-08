Redakcja Dziennik.pl

Aurora Aksnes to 22-letnia wokalistka pochodząca z Norwegii. Jej skandynawskie korzenie są mocno zauważalne w muzyce, którą tworzy już od ponad połowy swojego życia. Swoje pierwsze utwory napisała mając zaledwie dziesięć lat. Jest samoukiem gry na pianinie, co więcej do dziś nie potrafi czytać nut, lecz to nie przeszkadza jej w tworzeniu niesamowitych i dojrzałych kompozycji, jednocześnie przekładając swoje malownicze inspiracje na klawisze pianina. Jej debiutancka EP-ka „Running with the Wolves” skradła serca milionów słuchaczy oraz zwróciła uwagę blogowego środowiska muzycznego, tym samym w pełni odkrywając ogromny potencjał i talent młodej artystki.

11 marca 2016 roku nakładem wytwórni Decca Record ukazał się debiutancki krążek młodej wokalistki zatytułowany „All My Demons Greeting Me as a Friend”. Album, mimo tego, że jest pierwszą płytą Norweżki, został bardzo wysoko oceniony przez krytyków i dziennikarzy muzycznych z całego świata. Premiera „All My Demons Greeting Me as a Friend” była odpowiednio długo podsycana przez początkującą artystkę. W listopadzie 2014 roku pierwszym singlem został kawałek „Under Stars”, a trzy miesiące później nastąpiła premiera drugiego singla „Runaway”, czyli delikatnej ballady, która w idealny sposób podkreśla niezwykły wokal Aurory. Na płycie w wersji deluxe znajduje się także fenomenalny cover „Half The World Away” brytyjskiej formacji Oasis.

W tym roku Aurora skupia się na tworzeniu nowej płyty – choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, album ma ujrzeć światło dzienne na początku przyszłego roku. To oznacza, że na warszawskim koncercie publiczność z pewnością usłyszy najnowsze utwory artystki!

Sprzedaż biletów na koncert rusza w najbliższą środę, 8 sierpnia o 10:00. Wejściówki dostępne będą w stałych punktach sprzedaży.