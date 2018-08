Redakcja Dziennik.pl

Nothing But Thieves to brytyjski zespół, który na fali popularności wyprzedał wszystkie dotychczasowe koncerty w naszym kraju. Dotychczasowe występy Nothing But Thieves przyniosły im renomę jednej z najlepszych młodych grup koncertowych na świecie. Zostali ulubieńcami polskiej publiczności, przed którą występowali już wielokrotnie, m.in. w Warszawie i Krakowie. Fanów zdobyli przebojami „Wake Up Call, „Trip Switch” czy „Graveyard Whisteling”, a w ubiegłym roku powrócili z nową, długo oczekiwaną płytą „Broken Machine”. Następcę hitowego debiutu z 2015 roku (z którego wydano aż 8 singli!) wyprodukował Mike Crossey (The 1975, Foals, Arctic Monkeys i Twenty One Pilots) a materiał nagrano w Ranch Studios w Kalifornii. Krążek promują świetnie przyjęte single „Amsterdam” i „Sorry”.

Cigarettes After Sex to ambient-popowa grupa, powstała w El Paso w Teksasie w 2008 roku. Na czele składu stoi Greg Gonzalez (wokal, gitara elektryczna, gitara akustyczna), a towarzyszą mu Phillip Tubbs (klawisze), Randy Miller (bas) i Jake Tomsky (perkusja). W ich twórczości słychać echa Cocteau Twins, Red House Painters czy Julee Cruise. Aktualnie muzycy mieszkają i tworzą w Nowym Jorku. Na koncertach zespołu panuje magiczna, niepowtarzalna atmosfera, a dotychczasowe występy w Polsce cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród fanów i wyprzedawały się na pniu.

BØRNS to 24-letni muzyk pochodzący z Michigan. Jak mówi sam BØRNS, mieszkając w Nowym Jorku tworzył utwory melancholijne, nostalgiczne, a Los Angeles zmienił jego kierunek twórczości. W 2012 roku zadebiutował EP-ką „A Dream Between”, dwa lata później wydał EP-kę „Candy”, a w październiku ubiegłego roku ukazał się jego pierwszy długogrający album zatytułowany „Dopamine”. Po wydaniu pierwszego pełnego wydawnictwa jego kariera przyspieszyła, Amerykanin wyruszył w trasę promującą najnowszy materiał. Na początku tego roku światło dzienne ujrzało najnowsze wydawnictwo BØRNS – album „Blue Madonna”, na którym w singlu „God Save Our Young Blood” usłyszeć można Lanę Del Rey.

Welshly Arms podbili serca słuchaczy za sprawą singla „Legendary”. Sześcioosobowy zespół z Cleveland świetnie łączy alternatywny i garażowy rock spod znaku The Black Keys czy Jacka White’a z brzmieniami bluesowymi i gospel. 8 czerwca ukaże się nowy album zespołu zatytułowany „No Place Is Home”. Płytę promuje singiel „Sanctuary”. Welshly Arms wydali EP-kę „Legendary” w sierpniu 2017. Tytułowy utwór odsłuchano ponad 45 mln razy w Spotify. Piosenka pojawiła się w wielu reklamach, a także w zapowiedziach filmów i seriali.

Zespół SONBIRD tworzy czwórka przyjaciół z Żywca, którzy mimo młodego wieku trafnie potrafią opowiadać o emocjach i przekładać je na muzykę. Debiutancka płyta – której możemy spodziewać się jeszcze w tym roku – zapewne wyniesie zespół wysoko. Cała tajemnica polega na zgrabnych, indierockowych piosenkach, wykonanych z rzadko spotykanym zaangażowaniem.W ogólnej opinii traktowani są jako jeden z największych talentów na polskiej scenie muzycznej.