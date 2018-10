To będzie jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń przyszłego roku. Dave Matthews Band po sukcesie koncertu w Trójmieście przed trzema laty, ponownie przyjedzie do Polski. Tym razem amerykańska grupa porwie publiczność 25 marca w Warszawie. Bilety do szerokiej sprzedaży trafią za tydzień, a dla fanklubu już w poniedziałek

Dave Matthews Band na światowej scenie muzycznej funkcjonuje od 1991 roku. Grupa została założona przez urodzonego w RPA Dave`a Matthewsa i w ciągu kilku lat zrobiła prawdziwą furorę. Z małego zespołu koncertującego głównie w salach klubowych, stał się gigantem, który sprzedaje swoje płyty w milionach egzemplarzy i występuje dla tysięcy fanów. Muzyka amerykańskiej formacji to perfekcyjne połączenie rocka, jazzu, folku, funku oraz popu. Koncerty Dave Matthews Band są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, czego dobitnym przykładem jest relacja z wyprzedanego koncertu z Los Angeles. Magazyn „Variety” ogłosił po występie, że Dave Matthews Band zmienia pojęcie na temat muzyki: „Nie ma czegoś takiego jak powtarzalność na pokazie DMB. Nie ma dwóch takich koncertów, które by siebie przypominały nawzajem”.

Dave Matthews Band sprzedał do tej pory ponad 24 miliony biletów na koncerty i 38 milionów płyt CD i DVD. Utwory takie jak: „What Would You Say”, „Too Much”, „Everyday”, „American Baby”, „Funny The Way It Is” na stałe zapisały się w amerykańskiej kulturze. Piosenka „Crash Into Me” zdobyła uznanie Hollywood i wykorzystana została w filmie „Lady Bird”, produkcji nominowanej pięciokrotnie do Oscara. Wraz z wydaniem w czerwcu tego roku „Come Tomorrow”, Dave Matthews Band stał się pierwszą w historii grupą, która zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 aż siedmioma albumami studyjnymi!

Teraz Dave Matthews Band ogłasza europejską trasą. Muzyczna uczta rozpocznie się 6 marca 2019 roku w Monachium. Następnie na mapie podróży mistrza i jego zespołu znajdą się: Dusseldorf, Paryż, Londyn, Amsterdam, Kopenhaga, Sztokholm, Oslo, Hamburg, Berlin. 25 marca zespół wystąpi w hali COS Torwar w Warszawie.