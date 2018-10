Mark Knopfler, jeden z najbardziej uznanych artystów wszech czasów, ogłosił światową trasę koncertową wraz z jego zespołem na 2019 rok. Trasa „Down The Road Wherever” rozpocznie się w kwietniu w Barcelonie i będzie kontynuowana przez całą Europę, gdzie ostatnim koncertem w tej części trasy będzie show w Weronie w lipcu. W sierpniu i wrześniu trasa odwiedzi Stany Zjednoczone.

Artysta wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Pierwszy z nich odbędzie się 10 lipca 2019 roku w TAURON Arenie Kraków, a drugi 11 lipca 2019 roku w ERGO ARENIE, GDAŃSK/SOPOT.

Bilety w cenie od 150 zł dostępne będą w ogólnej sprzedaży od poniedziałku, 5 listopada od 10.00 na LiveNation.pl.

Knopfler, który 16 listopada wyda swój dziewiąty solowy album „Down The Road Wherever”, zawsze postrzegał trasę koncertową jako integralną część związaną z wydaniem nowego albumu, rozpoczynającego się od pisania utworów poprzez ich nagrywanie, kończąc na trasie, podczas której wykonuje stare i nowe utwory.

Mark mówi: „Moje piosenki są stworzone do wykonywania na żywo. Kocham cały proces pisania ich samemu i nagrywania ich potem wraz z zespołem, ale ostatecznie najlepszą częścią jest wykonywanie ich na żywo dla publiczności. Lubię całe to zamieszanie - podróżowanie z miasta do miasta i interakcje z tą grupą muzyków - to totalna przyjemność. Naprawdę bardzo na to czekam.”

Knopfler, który nagrał „Down The Road Wherever” w swoim studio British Grove w zachodnim Londynie, będzie występował podczas trasy z rozbudowanym dziesięcioosobowym zespołem, z którym w większości pracuje już od ponad dwóch dekad: Guy Fletcher (klawisze), Richard Bennett (gitara), Jim Cox (fortepian), Mike McGoldrick (gwizdek i flet), John McCusker (skrzypce i cytra), Glenn Worf (bas), Danny Cummings (perkusja) and Ian Thomas (bębny). Nowymi członkami zespołu będą: Graeme Blebins (saksofon) i Tom Walsh (trąbka).

Płyta „Down The Road Wherever” zawiera 14nowych utworów Knopflera inspirowanych całym spektrum tematów z jego życia. Podczas trasy koncertowej Mark wraz z zespołem zagrają wybrane nowe utwory, a także nie zabraknie tych dobrze znanych z dotychczasowego dorobku Artysty. Możemy też liczyć na jedną lub dwie niespodzianki z odległych zakątków jego repertuaru.

Uznany za jednego z najlepszych gitarzystów wszech czasów, Mark Knopfler sprzedał ponad 120 milionów albumów w całej karierze (w Dire Straits oraz solowej), a wiele jego utworów stało się standardami, w tym: „Money For Nothing”, „Sultans of Swing”, „Romeo & Juliet” i „Walk Of Life”. Wydał osiem solowych albumów, a także nagrał „Neck and Neck” z gitarzystą Chetem Atkinsem i współpracował z Emmylou Harrisem przy „All The Roadrunning”. Stworzył także kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, w tym „Local Hero”, „The Princess Bride” i „Altamira”. Poza produkcją własnych płyt, Knopfler wyprodukował także albumy dla m.in. Boba Dylana i Randy’ego Newmana. Knopfler został Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego w 1999 roku, a także otrzymał prestiżową nagrodę Lifetime Achievement Award w Ivor Novellos w 2012 roku.