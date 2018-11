Rammstein to grupa grająca muzykę określaną Neue Deutsche Haerte. Gatunek rozwija się w Niemczech od lat 90. Stanowi połączenie metalu industrialnego z muzyką elektroniczną. Rammstein powstał w 1994 r. Grupa nagrała do tej pory sześć albumów studyjnych, ostatni - "Liebe ist fuer alle daa" - w 2009 r.

Pierwsza w historii zespołu stadionowa trasa koncertowa rozpocznie się 27 maja na Veltins-Arena w niemieckim Gelsenkirchen, a zakończy 22 sierpnia na Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu.

Oddany ponad rok temu do użytku po wieloletniej modernizacji Stadion Śląski był w przeszłości areną koncertów takich gwiazd, jak AC/DC, The Rolling Stones, Metallica, U2, Pearl Jam, Iron Maiden, The Police, Genesis czy Red Hot Chili Peppers, a w ubiegłym roku – Guns N’ Roses.