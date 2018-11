Płyta ukaże się 25 stycznia nakładem RCA Records. "DNA" to 10. album studyjny grupy a autorami nowych piosenek są Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) oraz Mike Sabbath (J Balvin).

Dzisiaj, ku radości fanów, BSB wydało nowy singiel, napisany przez Ryana Teddera i Shawna Mendesa. Posłuchaj i obejrzyj oficjalny teledysk do utworu "Chances"

11 maja grupa rozpocznie "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat. W ciągu 3 miesięcy zespół będzie występował w całej Europie i Ameryce Północnej, zagra m.in. w londyńskiej O2 Arena, paryskiej AccorHotels Arena, berlińskiej Mercedes-Benz Arena. Bilety wejdą do sprzedaży w piątek 16 listopada.

Od kiedy ta grupa powstała 26 lat temu, podczas wszystkich wzlotów i upadków naszej kariery, musieliśmy się nauczyć, że nie chodzi o nas jako o jednostki, ale o to, co jest najlepsze dla grupy - mówi Howie D.

To właśnie kocham w tym albumie - dodaje Kevin Richardson. Udało nam się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacją tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

Ta podróż dla nas wciąż trwa i tyle jest jeszcze do zrobienia – mówi Brian Littrell. Otwieramy kolejny rozdział, który nie został jeszcze opowiedziany, a to jest bardzo ekscytujące.

Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas – ten etap dla zespołu zakończy się 27 kwietnia przyszłego roku.

W Vegas było niesamowicie, więc nadchodzące koncerty też będą świetną zabawą mówi Brian. Nadchodzi czas, byśmy odwiedzili wszystkich naszych fanów na całym świecie.



BILETY:

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 16 listopada od 15.00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w środę, 14 listopada o 10.00 i zakończy się w czwartek, 15 listopada o 22.00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl wystartuje w czwartek, 15 listopada o 10.00 i potrwa 12 godzin.

Zobacz wideo zapowiadające trasę "DNA":