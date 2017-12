Wystarczy wejść do sklepu i poprosić. Albo – jeśli mamy w domu drukarkę – można kupić przez internet i wydrukować. Bilet na koncert od lat jest świetnym prezentem, ale także – nie oszukujmy się – okazją na to by w pięć minut mieć coś efektownego. Przygotowaliśmy listę koncertów, które w tym roku są na topie. Ich najczęściej będziecie szukać pod choinką.