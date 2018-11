Torwar nie był wypełniony po brzegi, koncert należał do tych krótkich, ale był starannie pomyślany. Nie zabrakło największego przeboju, ale Lykke Li pokazała, że powinna być kojarzona z czymś więcej niż tylko z "I Follow Rivers". Na Torwarze usłyszeliśmy m.in. "So Sad So Sexy", "No Rest For The Wicked", "Bad Woman" czy "I Never Learn". A tak artystka przywitała się z publicznością.