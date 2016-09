Na dwóch płytach LP i dwóch dyskach CD znajdzie się 26 utworów, wśród których będą alternatywne wersje, inne mixy i niepublikowane do tej pory piosenki, zarówno z solowej kariery Jacka White'a, jak i z dorobku The White Stripes i The Raconteurs.



Zapowiedzią albumu jest kompozycja "City Lights". To niepublikowany wcześniej utwór The White Stripes, powstały w czasach pracy nad albumem "Get Behind Me Satan". Został jednak zapomniany, aż do czasu, gdy White postanowił przygotować nową winylową wersję albumu z 2005 roku na potrzeby Third Man’s Record Store Day 2015. Jest to pierwsze premierowe nagranie The White Stripes, które ukazuje się od 2008 roku.