Album "Nobody But Me" Michael Buble nagrywał w Los Angeles oraz Vancouver. Na płycie znalazły się trzy premierowe piosenki oraz interpretacje klasyków. Wśród nich: "My Baby Just Cares For Me", "The Very Thought of You", "God Only Knows" Briana Wilsona i "I Wanna Be Around" Johnny'ego Mercera. Wśród gości na płycie "Nobody But Me" pojawili się Meghan Trainor i Black Thought z The Roots. Współprducentem wydawnictwa jest John Carlsson, Alan Chang i Jason "Spicy G" Goldman. Album ukaże się również w wersji deluxe wzbogaconej o trzy dodatkowe utwory.

Płyta trafi do sklepów 21 października.