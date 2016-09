Shawn Mendes - "Mercy"

Kanadyjski wokalista naszykował nową, drugą płytę. Ta trafi do sklepów 23 września. Promuje ją całkiem udane nagranie.

Ten Typ Mes + Iza Lach - "Nieiskotne"

Chcecie wzbudzić ogromne kontrowersje? Bądźcie raperem, który zechce coś zmienić. Tak jak Piotr, czyli Ten Typ Mes. Co by nie mówić, nagranie z Izą Lach wchodzi w głowę.

Michael Bubble - "Nobody But Me"

Karty na stół wyłożył też Michael Bubble. Wokalista wydaje płytę 21 października. Będą i klasyczne tematy i nowe nagrania. Czyli Czaruś znów będzie czarował.

Kaiser Chiefs - "Hole In My Soul"

Dwa tygodnie wcześniej, 7 października do sklepów trafi nowy album Kaiser Chiefs. Zespół był niegdyś fabryką przebojów. Taśma produkcyjna się chyba trochę zacięła, ale umiejętności pisania piosenek i tak niejeden pozazdrości.

Passenger - "Anywhere"

Mike Rosenberg, czyli Passenger za chwilę pokaże światu płytę ""Young As The Morning, Old As The Sea". Zanim ta trafi do sprzedaży, mamy singiel z charakterystycznym popowym riffem.

Pixies - "Talent"

Zespół zagra 16 listopada w Poznaniu, wcześniej bo 30 września do sklepów trafi ich nowa płyta. Jak to jest byc powracającą legendą? Posłuchajcie.

Metallica - "Hardwired"

Fani mówią o powrocie do dawnych dobrych czasów, inni je przypominając, mówią, że Metallica skończyła się na... Ale nawet najwięksi malkontenci muszę potwierdzić: jest zaskakująco dobrze. A cała płyta 18 listopada.