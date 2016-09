Podczas festiwalu, który trwać będzie od 16 do 24 września, odbędzie się 25 koncertów, 9 spotkań, 11 prawykonań, 10 pierwszych wykonań w Polsce. Sześć utworów zostało skomponowanych na zamówienie tegorocznej Warszawskiej Jesieni, publiczność pozna twórczość 19 kompozytorów i autorów polskich, 20 kompozytorów i autorów zagranicznych, wysłucha 13 utworów polskich 24 utwory zagraniczne - tak organizatorzy przedstawili na wtorkowej konferencji prasowej Warszawską Jesień w liczbach.

Tegoroczna Warszawska Jesień będzie wyjątkowa, ponieważ jej tematem jest krąg opery - powiedział Tadeusz Wielecki, dyrektor festiwalu. - Opera jest bodaj najbardziej żywotnym gatunkiem muzycznym, a przy tym jest gatunkiem spektakularnym. Współczesna opera dobrze się komponuje z kulturą popularną, podoba się szerszej publiczności, a nie tylko bywalcom filharmonii. Jest też znakomitym obszarem poszukiwania nowych brzmień, terenem eksperymentów, przekraczania granic gatunków, operowania nowymi technologiami w poszukiwaniu oryginalnych brzmień i narracji muzycznych, co jest przecież ideą naszego festiwalu.

W programie festiwalu wśród para- i operowych wydarzeń wymieniane są: warszawska premiera "Czarodziejskiej Góry" – opery Pawła Mykietyna w Nowym Teatrze, mikroopera dla dzieci i rodzin "Milcząca rybka" Jarosława Siwińskiego w ramach Małej Warszawskiej Jesieni, "Memoopera" Marty Śniady i Anny Kierkosz w CSW Zamek Ujazdowski, "Le Malentendu" Fabiana Panisello wg. dramatu Alberta Camusa.

Szczególnie zwracam uwagę na Memooperę, ponieważ to projekt po części edukacyjny - mówił podczas konferencji Wielecki. - Utwór został oparty o memy internetowe wybrane w konkursie. Elementy tej opery, jej koncepcje były przygotowywane przez znakomitych artystów, ale w pewnym związku z publicznością, z którą były prowadzone warsztaty. Zależy nam na obecności projektów edukacyjnych i dlatego cieszymy się, że już po raz szósty odbędzie się Festiwalu Współczesnej Muzyki dla Dzieci, czyli Mała Warszawska Jesień oraz wprowadzona po raz pierwszy Warszawska Jesień Klubowa - dodał dyrektor festiwalu.

Jak zaznaczył Wielecki ważnym punktem "operowego" programu będzie multimedialna opera "Aaron S" Sławomira Wojciechowskiego, która powstała na zamówienie festiwalu. Jej bohaterem jest dość tragiczna postać Aarona Swartza – amerykańskiego programisty, publicysty, działacza politycznego i haktywisty; staje się on symbolem sprzeciwu wobec kapitalistycznych dążeń do ograniczenia powszechnej dostępności do wiedzy i informacji. Tytułowy Aaron S jest jednocześnie wzorem nonkonformizmu w podejściu do brzmieniowości, warstwy językowej, ideowej, a nawet konstrukcji instrumentów.

Dyrektor festiwalu polecał też "Zagubioną autostradę" (Lost Highway) - operę Olgi Neuwirth z librettem kontrowersyjnej noblistki Elfriede Jelinek. Tu głównym bohaterem, obok schizofrenicznego Freda/Pete’a jest w równym stopniu muzyka, jak i obraz video. I to jest właśnie znakomity przykład jak nowoczesne technologie służą do budowania przestrzeni dźwięku - zauważa Wielecki.

Zwieńczeniem operowego nurtu festiwalu będą dwa dzieła jednej z głównych postaci festiwalu Salvatore Sciarrino: "Infinito Nero" oraz "Luci mie traditrici”; każde z nich będzie wykonane dwukrotnie, podobnie jak w przypadku "Czarodziejskiej góry" Pawła Mykietyna, by zapewnić możliwość ich wysłuchania jak największej liczbie osób.

Warszawskiej Jesieni towarzyszyć będzie blisko 40 imprez towarzyszących - zaznaczył Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich; spośród nich wymienił dwie: prezentację nowego portalu poświęconego Romanowi Palestrowi (1907-1989) polskiemu kompozytorowi od 1947 r. przebywającemu i tworzącemu na emigracji w Paryżu; odbędzie się ona 16 września w Gamchu BUW-u na Powiślu, oraz konferencję „Siedem nurtów", w której uczestniczyć będą kompozytorzy i muzykolodzy; odbędzie się ona 23-24 września również w BUW-ie.

Kominek zapowiedział, że 21 września nastąpi wręczenie dorocznych nagród Związku Kompozytorów Polskich. Nagrody doroczne otrzymają Elżbieta Jasińska-Jędrosz z Archiwum kompozytorów Polskich oraz Paweł Mykietyn. Nagrody honorowe za popularyzację muzyki polskiej trafią do Stefana Sutkowskiego, do Anny Doroty Władyczka z Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Ewy Bogus-Moore z Instytutu Adama Mickiewicza. Nagrodą edukacyjną uhonorowana zostanie Paulina Celińskiej, za Małą Warszawską Jesień.

Pod koniec konferencji został przedstawiony nowy szef Warszawskiej Jesieni Jerzy Kornowicz, który od 2017 roku przejmie pieczę nad festiwalem.

59. Festiwal zagości w bardzo popularnych i mniej znanych miejscach koncertowych całej Warszawy: Filharmonii Narodowej, Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Uniwersytecie Muzycznym, Basenie Artystycznym, Królikarni, Centrum Sztuki Współczesnej, Zachęcie i w Teatrach: Nowym i IMKA.

Oficjalna strona "Warszawskiej Jesieni" to: www.warszawska-jesien.art.pl